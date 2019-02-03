Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
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Восстановлено сообщение с населёнными пунктами в Саратовской области

Происшествия

Ведутся работы по расширению подъездных дорог

Саратов, 3 февраля 2019, 15:48 — REGNUM  Подъезды ко всем населённым пунктам в Саратовской области расчищены, транспортное собщение восстановлено. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Для ликвидации последствий сильных снегопадов, в результате которых от цивилизации были отрезаны более ста населённых пунктов в Саратовской области, были привлечены 1193 единицы техники, в том числе техника из соседних регионов и тяжёлая техника министерства обороны. При расчистке было задействовано более 1300 человек.

В данное время ведутся работы по расширению подъездных дорог. В Саратове расчистка дорог продолжается в круглосуточном режиме.

Накануне проблема с расчисткой дорог в регионе обсуждалась при участии полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Полпред выразил надежду, что сообщение со всеми населёнными пунктами в Саратовской области будет восстановлено к вечеру 1 февраля, но к утру 2 февраля в снежном плену оставались ещё пять сел в Новоузенском районе Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выпадении в Саратове трёхмесячной нормы осадков в виде снега.

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Снегопады, метели, снежные бури
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