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Техосмотр автобус, попавший в ДТП под Калугой, мог проходить номинально

Происшествия

Последний техосмотр транспортного средства проводился не в Смоленской области, а в одном из регионов Юга России

Смоленск, 3 февраля 2019, 15:25 — REGNUM  Автобус в детьми из смоленского Ярцево, попавший в ДТП в Калужской области, по некоторым данным, мог проходить техосмотр только номинально. Об этом сообщила Россия24.

Как сообщается, автобус был произведен более 30 лет назад, имел высокий пробег, но при этом, в соответствии с документами, был исправен. Однако его техосмотр мог проводиться только номинально — по некоторым данным, ТО автобуса в последний раз проводился в одном из регионов Юга России, несмотря на то, что зарегистрировано транспортное средство в Смоленской области.

Между тем, по последним данным, водитель, находившийся за рулем автобуса в момент аварии, был трезв. Известно, что он имел большой опыт работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Калужской области перевернулся автобус, перевозивший детей из Смоленской области в Калугу — дети ехали для выступления в местной филармонии. В результате аварии погибли семь человек, в том числе четверо детей. Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса задержан.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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