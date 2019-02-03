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Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей

Происшествия

По распоряжению губернатора Смоленской области

Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей
Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

Смоленск, 3 февраля 2019, 15:14 — REGNUM  По миллиону рублей будет выплачено семьям погибших в ДТП с участием автобуса из Смоленской области, перевозившего детей. Такое распоряжение дал губернатор Смоленской области Алексей Островский, деньги выделят из резервного фонда обладминистрации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 3 февраля.

Алексей Островский также поручил замгубернатора Оксане Лобода и Алексею Гусеву в оперативном порядке представить предложения по оказанию дополнительной помощи пострадавшим. Вице-губернатору Анне Кожуриной дано указание, в случае необходимости, обеспечить организованную доставку родственников пострадавших в Калужскую область. Также глава региона поставил задачу перед всеми структурными подразделениями Администрации области обеспечить любое иное содействие родным и близким попавших в ДТП смолян.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, на территории Калужской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей из Ярцево Смоленской области. В результате аварии погибли семь человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус перевернулся в кювет. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге задержан водитель автобуса с детьми, попавшего в ДТП

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