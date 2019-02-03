Семьям погибших в ДТП под Калугой выплатят по миллиону рублей

Смоленск, , 15:14 — REGNUM По миллиону рублей будет выплачено семьям погибших в ДТП с участием автобуса из Смоленской области, перевозившего детей. Такое распоряжение дал губернатор Смоленской области Алексей Островский, деньги выделят из резервного фонда обладминистрации, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 3 февраля.

Алексей Островский также поручил замгубернатора Оксане Лобода и Алексею Гусеву в оперативном порядке представить предложения по оказанию дополнительной помощи пострадавшим. Вице-губернатору Анне Кожуриной дано указание, в случае необходимости, обеспечить организованную доставку родственников пострадавших в Калужскую область. Также глава региона поставил задачу перед всеми структурными подразделениями Администрации области обеспечить любое иное содействие родным и близким попавших в ДТП смолян.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 3 февраля, на территории Калужской области в ДТП попал автобус, перевозивший детей из Ярцево Смоленской области. В результате аварии погибли семь человек, в том числе четверо детей. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус перевернулся в кювет. Возбуждено уголовное дело, водитель задержан.

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