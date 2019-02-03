В Калуге задержан водитель автобуса с детьми, попавшего в ДТП

Калуга, , 14:57 — REGNUM Водитель, находившийся за рулем автобуса, который 3 февраля вез детский танцевальный коллектив из Смоленской области на конкурс в Калужскую областную филармонию и попал в ДТП, задержан по статье 264 УК РФ и в настоящее время находится в полиции, заявила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова.

По её словам водитель не справился с управлением, допустил съезд автобуса в кювет с последующим опрокидыванием автобуса. Все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова, по ДТП с автобусом у следователей имеется несколько вопросов: кто виноват в ДТП, кто организовал перевозку детей, был ли автобус исправен, имелся ли у водителя допуск на управление данным транспортным средством, а также соблюдал ли водитель Правила дорожного движения.

Согласно п. 5 статьи 264 УК РФ нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в 09:23 на 129 км автодороги Вязьма — Калуга произошло ДТП с гибелью людей. В автобусе находились участники детского творческого коллектива из Смоленской области, направлявшиеся на конкурс в Калугу, — 16 взрослых и 31 ребенок школьного возраста. В настоящий момент известно о 22 пострадавших и семи погибших — четырех детях и трех взрослых.

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