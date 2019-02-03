Сотрудник ГИБДД в Москве получил ранение в результате бытового конфликта

Москва, , 15:01 — REGNUM Сотрудник ГИБДД в Москве получил ножевое ранение в результате бытового конфликта. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 3 февраля в квартире одного из многоэтажных домов на бульваре Яна Райниса. В результате ссоры, возникшей между двумя мужчинами, получил ранение сотрудник ДПС ГИБДД по Северо-Западному округу Москвы.

Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде. Пострадавший был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Нападавший, мужчина 1974 года рождения, задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия.

Также сообщается, что по факту произошедшего будет проведена служебная проверка.

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