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Сотрудник ГИБДД в Москве получил ранение в результате бытового конфликта

Происшествия

Жизни полицейского ничего не угрожает

Москва, 3 февраля 2019, 15:01 — REGNUM  Сотрудник ГИБДД в Москве получил ножевое ранение в результате бытового конфликта. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ночь на 3 февраля в квартире одного из многоэтажных домов на бульваре Яна Райниса. В результате ссоры, возникшей между двумя мужчинами, получил ранение сотрудник ДПС ГИБДД по Северо-Западному округу Москвы.

Полицейский находился не при исполнении служебных обязанностей, в гражданской одежде. Пострадавший был госпитализирован, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

Нападавший, мужчина 1974 года рождения, задержан. С ним проводятся необходимые следственные действия.

Также сообщается, что по факту произошедшего будет проведена служебная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве сотрудника полиции в Московской области.

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