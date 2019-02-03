Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
14:15:58 МСК

Двое юношей сбиты насмерть грузовым поездом в Ленобласти

Происшествия

По данным следствия, они обходили пешеходный переход, закрытый на время прохождения поезда

Кировск, Ленинградская область, 3 февраля 2019, 14:11 — REGNUM  Двое молодых людей, 2000 и 2003 годов рождения, погибли в результате наезда на них грузового поезда на железнодорожной станции Жихарево Кировского района Ленинградской области.

Как сообщили 3 февраля в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте, трагедия произошла около 20:00 мск в субботу, 2 февраля.

Установлено, что парни перебегали железнодорожные пути в пяти метрах от регулируемого пешеходного перехода, который был закрыт для пропуска поезда. При этом работали звуковые и световые сигналы оповещения.

«Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — пояснили в СЗСУ на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Помимо установления причин трагедии, в СКР намерены сообщить в соответствующие ведомства о необходимости устранения причин и условий, способствовавших этому ЧП.

За 2018 год на территории Октябрьской железной дороги были травмированы 14 несовершеннолетних, 10 из них погибли. Общее число случаев травматизма в прошедшем году сократилось на 8% по сравнению с 2017 годом.

Все случаи произошли из-за нарушения правил безопасного нахождения на железной дороге. К травмам и гибели привели попытки пересечь пути в неустановленных местах перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал светофора, отсутствие контроля со стороны родителей. Всего на инфраструктуре Октябрьской железной дороги в 2018 году по собственной неосторожности пострадало 242 человека, 171 из которых получили травмы, несовместимые с жизнью.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Железнодорожные аварии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить