Двое юношей сбиты насмерть грузовым поездом в Ленобласти

Кировск, Ленинградская область, , 14:11 — REGNUM Двое молодых людей, 2000 и 2003 годов рождения, погибли в результате наезда на них грузового поезда на железнодорожной станции Жихарево Кировского района Ленинградской области.

Как сообщили 3 февраля в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте, трагедия произошла около 20:00 мск в субботу, 2 февраля.

Установлено, что парни перебегали железнодорожные пути в пяти метрах от регулируемого пешеходного перехода, который был закрыт для пропуска поезда. При этом работали звуковые и световые сигналы оповещения.

«Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — пояснили в СЗСУ на транспорте.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Помимо установления причин трагедии, в СКР намерены сообщить в соответствующие ведомства о необходимости устранения причин и условий, способствовавших этому ЧП.

За 2018 год на территории Октябрьской железной дороги были травмированы 14 несовершеннолетних, 10 из них погибли. Общее число случаев травматизма в прошедшем году сократилось на 8% по сравнению с 2017 годом.

Все случаи произошли из-за нарушения правил безопасного нахождения на железной дороге. К травмам и гибели привели попытки пересечь пути в неустановленных местах перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал светофора, отсутствие контроля со стороны родителей. Всего на инфраструктуре Октябрьской железной дороги в 2018 году по собственной неосторожности пострадало 242 человека, 171 из которых получили травмы, несовместимые с жизнью.