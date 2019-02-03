Автобус с детьми, попавший в ДТП под Калугой, принадлежит ИП — прокуратура

Смоленск, , 14:04 — REGNUM Автобус, перевозивший детей из смоленского Ярцево, принадлежит индивидуальному предпринимателю. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в пресс-службе прокуратуры по Смоленской области.

Прокуратура начала проверку по факту ДТП под Калугой с участием автобуса из Смоленской области — в результате аварии. Напомним, погибли семь человек, в том числе — четверо детей.

Установлено, что автобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Ярцево Смоленской области, на момент аварии в автобусе находились 47 пассажиров, более 30 из которых несовершеннолетние. Дети, уточнили в прокуратуре, направлялись на соревнования в Калугу.

Прокурор области дал поручение организовать проверку соблюдения требований законодательства об организации пассажирских перевозок, осуществляемых данным индивидуальным предпринимателем, а также соблюдения требований законодательства в сфере дополнительного образования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла на территории Калужской области 3 февраля — автобус с детьми перевернулся в кювет. Возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что автобус с детьми, в нарушение правил, ехал без сопровождения сотрудников ГИБДД.

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