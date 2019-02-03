СКР начал проверку по факту высадки из трамвая ребёнка в Магнитогорске

Магнитогорск, Челябинская область, , 14:11 — REGNUM Проверка по факту действий кондуктора, высадившего на мороз школьницу из трамвая в Магнитогорске Челябинской области начата следственным управлением Следственного комитета России по региону.

Согласно поступившей в региональное ведомство информации, кондуктор трамвая №35 в городе Магнитогорске высадил на мороз школьницу, пытавшуюся рассчитаться за проезд надрванной денежной купюрой номиналом 50 рублей.

Кондуктор отказался принимать деньги у ребёнка, мотивируя свой отказ тем, что, якобы, повреждённые купюры не принимают в кассе. Школьница была высажена из трамвая при том, что температура воздуха в Магнитогорске составляла 20 градусов мороза.

О произошедшем сообщил в соцесети отец девочки, опубликовавший возмущённый пост. Возмущение мужчины разделили многие жители города.

По данному инциденту проводится проверка следственными органами Челябинской области. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ряде проверок в Магнитогорске по факту произошедшего. Служебную проверку инициировало руководство муниципального предприятия «Минтранс».

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