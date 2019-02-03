В аварии с автобусом под Калугой погибли семь человек

Калуга, , 13:29 — REGNUM Число погибших в аварии под Калугой с участием автобуса, перевозившего детей, достигло семи человек. Авария произошла 3 февраля в 09:23 на 129 км автодороги Вязьма — Калуга. В автобусе находились участники детского творческого коллектива из городя Ярцево Смоленской области, направлявшиеся на конкурс в Калугу. Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, в автобусе находились 47 человек, из которых 16 взрослых и 31 ребенок школьного возраста.

В настоящий момент известно о 22 пострадавших и семи погибших — четырех детях и трех взрослых.

По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ч.3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На место происшествия работают следователи и криминалисты регионального управления СК России. Следствием будут устанавливаться собственник транспортного средства, а также организаторы и лица, которые должным образом не обеспечили безопасность детей. Деятельность правоохранительных органов координирует прокурор Калужской области Александр Гулягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, председателем СК Российской Федерации Александром Бастрыкиным принято решение о передаче дела о ДТП в производство центрального аппарата СК России.

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