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Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешеходов в Шанхае

Происшествия

Ещё девять человекпострадали

Шанхай, Китай, 3 февраля 2019, 13:40 — REGNUM  Один человек погиб, ещё девять получили травмы в результате наезда автомобиля на толпу пешеходов в китайском Шанхае. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба городского Управления общественной безопасности.

По данным, полученным от полиции Шанхая, инцидент произошёл в городском районе Хуанпу в первой половине дня. По предварительной информации, водитель автомобиля, 31-летний мужчина, по неизвестной пока причине потерял управление и въехал в толпу пешеходов, находившихся на тротуаре и пешеходном переходе.

В результате ДТП погиб один человек, ещё девять были госпитализированы с травмами, данных о состоянии пострадавших не поступало.

Водитель был задержан полицией, начато расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли два человека,

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Дорожно-транспортные происшествия
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