На место ДТП под Калугой выехали следователи центрального аппарата СКР

Калуга, , 12:53 — REGNUM Дело о ДТП с участием пассажирского автобуса в Калужской области будет передано в центральный аппарат следственного комитета (СК) РФ. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП с пассажирским автобусом в Калужской области произошло утром 3 февраля. На 128-м километре автотрассы Вязьма-Калуга произошло опрокидывание в кювет пассажирского автобуса Man, в котором находились 48 человек, среди них — 33 ребёнка.

Трое взрослых и один ребёнок погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Бабынинском районе Калужской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В результате ДТП, по предварительным данным, погибли четыре человека, госпитализированы 19 человек. Остальные дети и взрослые получили лёгкие травмы, не требующие госпитализации. Информация уточняется.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 36 человек и 14 единиц техники. На данный момент все, находившиеся в салоне автобуса уже извлечены из него.

По факту ДТП следственными органами СК РФ по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Председателем СК РФ Александром Бастрыкиным было принято решение о передаче дела о ДТП в производство центрального аппарата СК РФ.

На место происшествия уже выехали следователи и криминалисты центрального аппарата СК РФ для проведения необходимых следственных действий на месте ДТП, призванных установить все причины и обстоятеьства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате опрокидывания автобуса в Калужской области.

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