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В результате опрокидывания автобуса с детьми под Калугой погибли двое

Происшествия

Спасатели вытащили из искореженного автобуса 32 человека

Калуга, 3 февраля 2019, 12:01 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Калужской области, перевозившим детей, погибли два человека. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Автобус перевозил группу детей в филармонию для выступления в конкурсе. Автобус опрокинулся под Калугой, в нем находились 48 человек, среди них 33 ребенка.

На данный момент в результатет ДТП погибли два человека. Спасателям удалось вытащить из искореженного автобуса 32 человека. Ранения получил 21 человек, из которых 20 — дети.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

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