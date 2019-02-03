В результате опрокидывания автобуса с детьми под Калугой погибли двое

Калуга, , 12:01 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Калужской области, перевозившим детей, погибли два человека. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба МЧС России.

Автобус перевозил группу детей в филармонию для выступления в конкурсе. Автобус опрокинулся под Калугой, в нем находились 48 человек, среди них 33 ребенка.

На данный момент в результатет ДТП погибли два человека. Спасателям удалось вытащить из искореженного автобуса 32 человека. Ранения получил 21 человек, из которых 20 — дети.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

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