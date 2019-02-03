Врача скорой помощи в Петербурге избил муж пациентки

Санкт-Петербург, , 11:49 — REGNUM Житель Васильевского острова Санкт-Петербурга избил врача скорой помощи, прибывшего для оказания помощи женщине ночью 3 февраля.

Как сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, врач приехал по вызову в квартиру одного из домов по Гаванской улице. Там местный житель, муж пациентки, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил медика кулаком по лицу.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Читайте также: Мужчина «взял в заложники» врача скорой помощи в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года в квартире одного из домов по улице Куйбышева в Петербурге мужчина незаконно удерживал женщину, врача скорой помощи, закрыв входную дверь на замок и не давая медику возможности выйти. Он угрожал врачу физической расправой, требуя вылечить его мать. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.

Читайте также: Нападение на врачей скорой в Санкт-Петербурге попало на видео

28 декабря 2018 года на набережной реки Мойка неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи.

Читайте также: Врача скорой помощи избили на «барной» улице Петербурга

12 декабря 2018 года около шести часов утра 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой помощи на Думской улице в центре Петербурга.

Читайте также: В Санкт-Петербурге мужчина расстрелял врача и покончил с собой

25 декабря того же года в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина, обратившийся за медпомощью в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов во врача медучреждения. Женщину госпитализировали с ранениями. Мужчина покончил с собой.