Врача скорой помощи в Петербурге избил муж пациентки

Санкт-Петербург, 3 февраля 2019, 11:49 — REGNUM Житель Васильевского острова Санкт-Петербурга избил врача скорой помощи, прибывшего для оказания помощи женщине ночью 3 февраля.
Как сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, врач приехал по вызову в квартиру одного из домов по Гаванской улице. Там местный житель, муж пациентки, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил медика кулаком по лицу.
«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
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Как сообщало ИА REGNUM, 14 января 2019 года в квартире одного из домов по улице Куйбышева в Петербурге мужчина незаконно удерживал женщину, врача скорой помощи, закрыв входную дверь на замок и не давая медику возможности выйти. Он угрожал врачу физической расправой, требуя вылечить его мать. Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия.
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28 декабря 2018 года на набережной реки Мойка неизвестный мужчина напал на сотрудников скорой помощи.
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12 декабря 2018 года около шести часов утра 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой помощи на Думской улице в центре Петербурга.
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25 декабря того же года в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина, обратившийся за медпомощью в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов во врача медучреждения. Женщину госпитализировали с ранениями. Мужчина покончил с собой.