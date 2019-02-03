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Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области, есть пострадавшие

Происшествия

По предварительной информации пострадали 20 детей

Калуга, 3 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло около 09:15 по местному времени на 128-м километре автотрассы Калуга-Вязьма.

Водитель пассажирского автобуса, в котором находились 47 человек, допустил опрокидывание автотранспортного средства в кювет, находившийся справа по ходу движения автобуса.

Сообщается, что автобус принадлежит частному предпринимателю. В момент аварии в автобусе было 16 взрослых и 31 ребёнок. Пассажиры автобуса ехали в Калугу из посёлка Ярцево на соревнования. По предварительным данным пострадали 20 детей. Информация уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в США с участием автобуса, перевозившего школьную баскетбольную команду. В результате ДТП пострадали 12 детей и 2 взрослых. Все пострадавшие были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: В США разбился автобус, перевозивший школьную баскетбольную команду

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