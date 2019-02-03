Мужчине, угрожавшему взорвать аэропорт в Австралии, предъявлено обвинение

Брисбен, Австралия, , 10:33 — REGNUM Мужчине, который угрожал привести в действие взрывные устройства в аэропорту Брисбена в Австралии, предъявлены обвинения полицией австралийского штата Квинсленд. Об этом 3 февраля заявила пресс-служба полиции штата.

Мужчину 50-ти лет обвиняют в нападении с применением холодного оружия, сопротивлении полиции и в ложном сообщении об угрозе взрыва.

Комиссар полиции Квинсленда Ян Стюарт отметил, что взрывные устройства, которые угрожал привести в действие обвиняемый в аэропорту, были муляжами и не представляли никакой угрозы для жизни и здоровья людей.

Перед магистратским судом Брисбена злоумышленник предстанет 4 февраля. Максимальный срок, который грозит мужчине по предъявленным обвинениям составляет до 10 лет тюремного заключения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации аэропорта в городе Брисбен из-за угроз вооружённого человека взорвать здание. Операция по обезвреживанию злоумышленника и проверке здания аэропорта заняла 4,5 часа, после чего аэропорт продолжил свою работу в штатном режиме.

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