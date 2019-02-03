В Волжском автомобиль сбил детей на пешеходном переходе

Волжский, Волгоградская область, , 09:32 — REGNUM В городе Волжский Волгоградской области автомобиль сбил двух школьников на пешеходном переходе. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Волгоградской области.

По данным полиции, 43-летний водитель, находившийся за рулем легкового автомобиля «Лада Гранта», сбил двоих детей 9 и 13 лет, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

Инцидент произошел 2 февраля. Обоим подросткам была оказана медицинская помощь. Полиция разбирается в произошедшем.