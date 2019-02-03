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Три человека ранены при стрельбе в Антверпене

Происшествия

Конфликт произошел в одном из кафе

Антверпен, Бельгия, 3 февраля 2019, 00:53 — REGNUM  В бельгийском Антверпене произошла стрельба в одном из турецких кафе. Три человека ранены, передает телеканал VRT.

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии. Подробности инцидента устанавливаются. Отмечено, что в районе на юге города, где находится кафе, наблюдается напряженность между турецкой и курдской общинами.

Двое подозреваемых в стрельбе задержаны, у них изъят пистолет. Место ЧП оцеплено полицией.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в нидерландском городе Хелмонде неизвестный стал стрелять по автомобилю, где находились дети. В результате ранения получили 15-летняя девочка и двухлетний мальчик. Задержан один из подозреваемых.

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