Воскресенье, 3 Февраля 2019 года
00:29:59 МСК

В Москве бармена задержали за убийство на открытии паба

Происшествия

Конфликт с нетрезвым посетителем перерос в драку

Москва, 3 февраля 2019, 00:29 — REGNUM  Бармен одного из московских пабов задержан по подозрению в убийстве 28-летнего посетителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Тело мужчины с множественными телесными повреждениями было обнаружено в пабе на улице Земляной вал утром 2 февраля. Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).

Подозреваемым оказался бармен заведения, с ним проводятся следственные действия. Следователи намерены ходатайствовать о заключении 26-летнего мужчины под стражу. Продолжается расследование дела.

Посетитель пришел на открытие заведения Harat's Pub и всю ночь употреблял спиртное. Утром бармен попросил его уйти, однако мужчина отказался, уточняют «Вести». Конфликт перерос в драку, в которой мужчина получил смертельные травмы.

Читайте также: Ссора полицейского с супругой закончилась трагедией

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в развлекательных заведениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить