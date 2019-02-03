В Москве бармена задержали за убийство на открытии паба

Москва, , 00:29 — REGNUM Бармен одного из московских пабов задержан по подозрению в убийстве 28-летнего посетителя. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Тело мужчины с множественными телесными повреждениями было обнаружено в пабе на улице Земляной вал утром 2 февраля. Возбуждено уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).

Подозреваемым оказался бармен заведения, с ним проводятся следственные действия. Следователи намерены ходатайствовать о заключении 26-летнего мужчины под стражу. Продолжается расследование дела.

Посетитель пришел на открытие заведения Harat's Pub и всю ночь употреблял спиртное. Утром бармен попросил его уйти, однако мужчина отказался, уточняют «Вести». Конфликт перерос в драку, в которой мужчина получил смертельные травмы.

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