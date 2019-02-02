В Сирии на мине подорвался микроавтобус

Дамаск, 2 февраля 2019, 21:21 — REGNUM На севере Сирии на мине подорвался микроавтобус, в салоне которого находились преподаватели. Об этом сообщает агентство ANHA со ссылкой на свои источники.
Трагедия произошла в субботу, 2 февраля, на дороге Саэн в городе Манбидже. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, еще пятеро получили ранения.
Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.
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