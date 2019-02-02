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На афгано-пакистанской границе произошло землетрясение магнитудой 5,8

Происшествия

О жертвах среди местного населения информации не поступал

На афгано-пакистанской границе произошло землетрясение магнитудой 5,8
koldo
Горы Афганистана

Исламабад, 2 февраля 2019, 19:21 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе границы Пакистана и Афганистана 2 февраля. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на Национальный центр мониторинга сейсмической активности Пакистана.

По данным представителей цента, эпицентр землетрясения, очаг которого залегал на глубине до 208 км, находился в районе горы Гиндикуш.

«Подземные толчки ощущались на обширной территории», — говорится в сообщении.

О жертвах среди местного населения информации не поступало.

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Землетрясения
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