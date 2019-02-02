В посольстве РФ подтвердили задержание экс-мэра Тулы на Кипре

Никосия, , 16:55 — REGNUM Информация о том, что бывший мэр Тулы Алиса Толкачева задержана на Кипре, соответствует действительности. Об этом сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в Никосии.

По словам источника, женщина, находившаяся в международном розыске, была доставлена в местную тюрьму, рассматривается вопрос ее возможной экстрадиции в РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на Кипре была арестована бывший мэр Тулы, экс-руководитель ОАО фирма «РЭМС» Алиса Толкачева, которая проходит в качестве обвиняемой по делу о мошенничестве.

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