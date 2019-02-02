В Петербурге выясняют обстоятельства травмирования первоклассницы в школе

Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Сотрудник правоохранительных органов Санкт-Петербурга разбираются в обстоятельствах и причинах травмирования семилетней девочки в одной из школ Приморского района. По словам родителей ребенка, первоклассницу ударила педагог.

Сообщение о травмах у ребенка поступило в полицию 1 февраля из медицинского учреждения. После оказания медицинской помощи девочка была направлена на амбулаторное лечение.

Получив информацию, что травмы девочка получила в школе полиция передала материалы по данному факту в следственные органы для проведения проверки, сообщили 2 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Девочка учится в коррекционной школе-интернате №13 Приморского района Петербурга.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», медики диагностировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушиб мягких тканей лба. Ребенок был отправлен домой в удовлетворительном состоянии.

«Со слов девочки и родителей, 31 января около 13 часов в школе ее якобы ударила 49-летняя учитель продленного дня», — сообщает источник, добавляя, что семья на профилактическом учете не состоит.