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При пожаре в жилом доме в Калужской области погибли трое мужчин

Происшествия

На месте происшествия работали следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и полиции

При пожаре в жилом доме в Калужской области погибли трое мужчин
Иллюстрация: Kaluga.sledcom.ru
Дом после пожара

Калуга, 2 февраля 2019, 16:08 — REGNUM  В ночь на 2 февраля 2019 года в поселке Бабынино Калужской области произошло возгорание частного дома, в котором проживали двое мужчин в возрасте 38 и 54 лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По данным ведомства, после тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, личность третьего погибшего устанавливается.

На месте происшествия работали следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и полиции.

По возбужденному уголовному делу, следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки и электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем. Вещественные доказательства, в том числе электропровода, изъяты для дальнейшего исследования.

Для установления точной причины пожара назначена пожаро-техническая экспертиза. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить, носила ли смерть троих мужчин криминальный характер. Следователи допрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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Пожары в жилых домах
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