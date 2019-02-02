При пожаре в жилом доме в Калужской области погибли трое мужчин

Калуга, , 16:08 — REGNUM В ночь на 2 февраля 2019 года в поселке Бабынино Калужской области произошло возгорание частного дома, в котором проживали двое мужчин в возрасте 38 и 54 лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По данным ведомства, после тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, личность третьего погибшего устанавливается.

На месте происшествия работали следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и полиции.

По возбужденному уголовному делу, следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки и электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем. Вещественные доказательства, в том числе электропровода, изъяты для дальнейшего исследования.

Для установления точной причины пожара назначена пожаро-техническая экспертиза. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить, носила ли смерть троих мужчин криминальный характер. Следователи допрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В Томске при пожаре погиб основатель кукольного театра