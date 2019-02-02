Крупный пожар произошёл на складах стройматериалов в Киеве

Киев, , 16:09 — REGNUM Крупный пожар произошёл в Киеве на территории складских помещений. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, возгорание произошло в 11:52 (12:52 мск) в Деснянском районе Киева на улице Красноткацкая, 69, недалеко от станции метро «Лесная». Загорелись складские помещения, в которых хранились электроинструменты, картон и пластик. Изначально площадь пожара составляла 700 кв. метров.

На место пожара выехали 57 человек личного состава и 16 единиц техники. На месте происшествия дежурят сотрудники полиции.

По свидетельствам очевидцев, над местом пожара столбом поднимается чёрный едкий дым, запах гари чувствуется даже на довольно большом расстоянии.

По состоянию на 14:00 (15:00 мск) огонь локализовать не удалось, площадь пожара увеличилась до 5000 кв. метров. К тушению пожара были привлечены дополнительные силы. Сейчас с огнём борются 96 человек личного состава и 23 единицы техники. Пострадавших и жертв на данный момент нет.

Причины пожара будут установлены следствием.