Жительница Брянской области погибла после падения с крыши глыбы льда

Дятьково, Брянская область, , 16:03 — REGNUM По факту гибели женщины от упавшей с крыши глыбы льда в Брянской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.238 Уголовного кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Трагедия произошла в пятницу, 1 февраля, в городе Дятьково.

«Во время очистки крыши здания ТЦ Вавилон произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина, госпитализированная в местную больницу, скончалась на следующий день от причиненных травм.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшедшего.

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