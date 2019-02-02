Из-за ложного сообщения о минирования была эвакуирована школа в Красноярске

Красноярск, , 15:54 — REGNUM Сотрудники и учащиеся гимназии номер 13 в Красноярске были эвакуированы из-за поступившего сообщения о минировании здания. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.

Сообщение об угрозе взрыва поступило утром 2 февраля. Все находившиеся в здании гимназии люди были незамедлительно эвакуированы. Сотрудники полиции совместно с другими спецслужбами обследовали здание. Никаких взрывных устройств обнаружено не было, жизням людей ничего не угрожает.

Стоит отметить, что ранее волна сообщений о минировании прокатилась по Красноярскому краю 31 января. Ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступали на электронную почту различных административных объектов региона.

Также ИА REGNUM сообщало о задержании в Свердловской области лжетеррориста, подозреваемого в ложном сообщении о минировании одного из торговых центров города Краснотурьинска. Задержанный оказался51-летним мужчиной, ранее не судимым. Гражданин работал охранником в частном охранном предприятии. Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявил, что сообщил о минировании из чувства мести к одной из сотовых компаний, якобы незаконно снявшей у него со счёта деньги.

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