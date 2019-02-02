В Австралии эвакуирован аэропорт из-за угроз вооруженного человека

Брисбен, Австралия, , 15:27 — REGNUM 2 февраля аэропорт в австралийском городе Брисбен прервал свою работу из-за чрезвычайной ситуации, пишет газета Kronen Zeitung.

Полиция эвакуировала посетителей аэропорта после появления вооруженного человека. Мужчина угрожал взорвать здание. По описанию свидетелей, злоумышленнику около 60 лет.

По словам очевидцев, на территорию аэропорта прибыли машины скорой помощи. Полиция не сообщает деталей произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря французский аэропорт «Руасси — Шарль де Голль» был эвакуирован из-за появления двух иностранцев с автоматом. Тревога оказалось ложной: одним из иностранцев оказался гражданин России с игрушечной копией автомата, предназначавшейся в подарок ребенку.