Суббота, 2 Февраля 2019 года
15:25:57 МСК

Ссора полицейского с супругой закончилась трагедией

Происшествия

Женщина нанесла мужу смертельное ранение

Наро-Фоминск, Московская область, 2 февраля 2019, 15:25 — REGNUM  Трагедией закончился конфликт с супругой сотрудника полиции в Московской области. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по регону.

По предварительной информации, сотрудник полиции Селятинского отдела УМВД РФ Наро-Фоминского городского округа в ходе ссоры с женой в квартире в посёлке Калининец получил ножевое ранение, был госпитализирован, но в результате полученных травм скончался.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, была задержана супруга сотрудника полиции.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями запланировано проведение допроса подозреваемой и принятие к ней мер пресечения в виде заключения под стражу. Также будут сделаны необходимые биологические и криминалистические экспертизы и проведены другие следственные действия с целью установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования двух убийств в Ульяновске, которым предшествовало распитие спиртных напитков.

Читайте ранее в этом сюжете: Знакомство в полиции закончилось убийством: преступления в Ульяновске

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Бытовые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить