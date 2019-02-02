Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Полиция Германии озвучила новое число жертв педофилов в Люгде

Происшествия

Преступники организовали место для съемки порнографических материалов на площадке для кемпинга

Люгде, Германия, 2 февраля 2019, 13:50 — REGNUM  Масштабы деятельности группы педофилов в немецком городе Люгде (Северный Рейн — Вестфалия) оказались серьезнее, чем считала полиция первоначально. Число известных жертв возросло с 23 до 29, пишет газета Süddeutsche Zeitung 1 февраля.

Полиция не озвучила подробности о новых данных, в том числе не назвала возраст новых выявленных жертв. Тем временем сама полиция оказалась под давлением: стало известно, что два сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении детей поступали в полицию еще в 2016 году, но тогда полицейские не предприняли мер и передали дело в ведомство по делам молодежи. Прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о педофилии в Люгде арестованы трое мужчин. Главный подозреваемый находится под стражей с декабря, два других были арестованы в январе. Им вменяется в вину создание порнографических материалов с участием несовершеннолетних, а число конкретных преступлений превышает 1000.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии арестованы подозреваемые в производстве детской порнографии

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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