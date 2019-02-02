Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

Палембанг, Индонезия, , 13:49 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано у берегов Индонезии. Об этом 2 февраля сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)

По данным EMSC, подземные толчки были зафиксированы в 09:27 по Всемирному координированному времени (11:27 мск). Эпицентр подземной стихии располагался в 150 км юго-восточнее индонезийского города Сунгайпенух (население 96 000 человек).

Город Палембанг с населением более 1 442 000 человек распологался в 507 километрах от эпицентра землетрясения.

Очаг стихии располагался на глубине 40 километров.

О жертвах, пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не сообщается. Об угрозе цунами информация не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,8, которое произошло на границе Китая и Казахстана. В населённых пунктах, ближе всего располагавшихся к эпицентру подземной стихии, землетрясение ощущалось как толчки силой 2−3 балла. Жертв и разрушений нет.

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