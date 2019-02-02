В Краснодарском крае были насмерть сбиты поездом мужчина и девушка

Краснодар, , 13:47 — REGNUM Два человека были сбиты насмерть электропоездом на перегоне Староминская — Орловка Кубанская в Краснодарском крае. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.

Информация о трагедии поступила в дежурную часть Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте в 21:05 1 февраля. Машинист электропоезда Новороссийск — Ростов-на-Дону сообщил, что на перегоне Староминская — Орловка Кубанская был травмирован мужчина, который был госпитализирован в Центральную районную больницу.

Следственно-оперативная группа, выехав на место происшествия, обнаружила в колее тело девушки 1996 года рождения. Со слов машиниста, он увидел только мужчину, применил звуковой сигнал и экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Мужчина получил травмы, от которых позденее скончался в больнице.

По предварительным данным, мужчина и девушка, сидя около железнодорожных путей, распивали спиртное, празднуя 41-й день рождения мужчины. Они увлеклись и не заметили приближающегося электропоезда, который сбил их. Девушка при этом погибла на месте.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Выясняются все причины и обстоятельства ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наезде электропоезда на двух мужчин в подмосковном Одинцово. Один из пострадавших скончался на месте, другой получил травмы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Электропоезд сбил двух мужчин в подмосковном Одинцово