Завод «Полипласт» в Ленобласти оштрафован на крупную сумму из-за пожара

Кингисепп, Ленинградская область, , 12:56 — REGNUM К административной ответственности в виде штрафа был привлечён завод ООО «Полипласт-Северо-Запад» в городе Кингисепп Ленинградской области региональной прокуратурой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По факту возгорания на территории предприятия, которое произошло 16 января, была проведена проверка, которая выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности и трудового законодательства в сфере охраны труда.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города Кингисепп вынес четыре постановления о привлечении ООО «Полипласт Северо-Запад» и его должностных лиц к административной отвественности в виде штрафов. Общая сумма штрафов составла 239 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес гендиректора предприятия было внесено обобщённое представление об устранение выявленных прокуратурой нарушений. Данное представление находится в настоящий момент на рассмотрении.

Контроль за исполнением автов прокурорского реагирования и устранением выявленных нарушений городской прокурор оставил за собой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре с последующим взрывом, который произошёл на заводе «Полипласт Северо-Запад», причиной которого стало применение в ходе ремонтных работ электроинструмента для резки металла, от искр которого загорелся готовый продукт — суперпластификатор, используемый в качестве добавки к бетону для изменения его свойств.

Возгорание привело к взрыву на заводе, в результате которого было уничтожено одно из зданий завода и получили травмы пять человек. По факту пожара и взрыва было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба

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