В Московской области убит полицейский

Красногорск, 2 февраля 2019, 12:25 — REGNUM Сотрудник полиции погиб в Московской области в результате полученного ножевого ранения. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Инцидент произошел накануне, 1 февраля. В больницу из поселка Калининец был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. У него было проникающее ножевое ранение.
Медики пытались спасти полицейского, но к сожалению он скончался.
По предварительным данным, ножевое ранение было получено в ходе бытового конфликта.
В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.
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