В Московской области убит полицейский

Красногорск, , 12:25 — REGNUM Сотрудник полиции погиб в Московской области в результате полученного ножевого ранения. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне, 1 февраля. В больницу из поселка Калининец был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. У него было проникающее ножевое ранение.

Медики пытались спасти полицейского, но к сожалению он скончался.

По предварительным данным, ножевое ранение было получено в ходе бытового конфликта.

В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение на силовиков расследуют в Чечне