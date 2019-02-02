Суббота, 2 Февраля 2019 года
12:26:04 МСК

В Московской области убит полицейский

Происшествия

Сотрудник полиции получил ножевое ранение

Красногорск, 2 февраля 2019, 12:25 — REGNUM  Сотрудник полиции погиб в Московской области в результате полученного ножевого ранения. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел накануне, 1 февраля. В больницу из поселка Калининец был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. У него было проникающее ножевое ранение.

Медики пытались спасти полицейского, но к сожалению он скончался.

По предварительным данным, ножевое ранение было получено в ходе бытового конфликта.

В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.

Читайте ранее в этом сюжете: Нападение на силовиков расследуют в Чечне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нападения на сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить