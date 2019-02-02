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В Японии незаконно продали уран по интернету

Происшествия

Радиоактивные материалы были проданы и куплены на аукционе в интернете

В Японии незаконно продали уран по интернету
Квентин Массейс. Торговая сделка

Токио, 2 февраля 2019, 14:31 — REGNUM  Токийский столичный полицейский департамент (TMPD) поделился деталями расследования случая купли-продажи радиоактивных веществ. В японском Агентстве по атомной энергетике выяснили, что предметы торга — обедненный уран и «желтый кек» (порошкообразный урановый концентрат).

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», полиция уже установила личности продавца и покупателя, товар был изъят. Это были порошкообразные вещества, запакованные в стеклянные оболочки.

Эксперты убеждены, что торговля радиоактивными материалами может расцениваться как форма терроризма.

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Зарубежная хроника
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