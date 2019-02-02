Российские пограничники задержали японских браконьеров у берегов Приморья

Владивосток, , 11:56 — REGNUM Российские пограничники задержали и конвоировали в приморский порт Находка японское судно, которое занималось незаконным промыслом краба в исключительной экономической зоне России в акватории Японского моря. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Речь идет о судне «Нисино-мару-68». Оно занималось промыслом краба и было задержано российскими пограничниками. Затем судно вместе с командой отконвоировали в приморский порт Находка.

На борту судна находится команда из 10 граждан Японии. По данным японского ведомства, все они здоровы.

Также в министерства отметили, что российская сторона проинформировала Токио о задержании и подчеркнула, что судно было задержано в исключительной экономической зоне России.