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Российские пограничники задержали японских браконьеров у берегов Приморья

Происшествия

Японское судно препровождено в приморский порт Находка

Владивосток, 2 февраля 2019, 11:56 — REGNUM  Российские пограничники задержали и конвоировали в приморский порт Находка японское судно, которое занималось незаконным промыслом краба в исключительной экономической зоне России в акватории Японского моря. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Речь идет о судне «Нисино-мару-68». Оно занималось промыслом краба и было задержано российскими пограничниками. Затем судно вместе с командой отконвоировали в приморский порт Находка.

На борту судна находится команда из 10 граждан Японии. По данным японского ведомства, все они здоровы.

Также в министерства отметили, что российская сторона проинформировала Токио о задержании и подчеркнула, что судно было задержано в исключительной экономической зоне России.

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Браконьерство
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