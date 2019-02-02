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ДНР: Украинские боевики за сутки обстреляли территорию республики 14 раз

Происшествия

Жертв среди мирного населения нет

Донецк, 2 февраля 2019, 10:31 — REGNUM  Украинские боевики за минувшие сутки 14 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило — 14 раз», — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.

Уточняется, что под обстрел попали районы на западе от Донецка. Так, в поселке Старомихайловка в результате обстрела повреждены четыре дома.

При обстрелах украинские боевики использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Всего украинская сторона использовала 55 единиц боеприпасов.

На данный момент жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне власти ДНР заявили о 17 обстрелах со стороны ВСУ за сутки.

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Артобстрелы республик Донбасса
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