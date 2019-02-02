Житель Нью-Йорка убил трех китайцев «в защиту китаянок»

Нью-Йорк, США, , 10:34 — REGNUM Нью-Йоркский житель обвинен в убийстве и преступлениях на почве ненависти за предполагаемое использование молотка для убийства трех сотрудников китайского ресторана, сообщает 2 февраля NBC.

34-летний Артур Мартунович сказал полиции, что нацелился на азиатских мужчин в одном из ресторанов Бруклина, полагая, что это это каким-то образом защитит азиатских женщин от злоупотреблений. Подозреваемый получил это искаженное представление об азиатских мужчинах и женщинах после просмотра фильмов, сообщили источники в правоохранительных органах NBC New York. 34-летний повар умер вскоре после нападения. Пожилые владелец ресторана и менеджер умерли в ближайшие дни от полученных травм.

«Это было жестокое, ужасное и мучительное нападение на трех совершенно невинных, трудолюбивых мужчин, которые стали жертвами только потому, что были азиатами», — сказал окружной прокурор Бруклина Эрик Гонсалес.

Мартунович заявил полиции, что «китайские мужчины ужасны» и что они «держат своих женщин в плену». Он рассказал, что вышел из квартиры с молотком, и принес этот молоток в ресторан, чтобы доказать свою любовь к женщинам. Как происходили убийства, он не помнит.