Туристы из США расстреляны в нарколаборатории в Мексике

Акапулько, Мексика, , 10:20 — REGNUM В Мексике неизвестные расстреляли двоих туристов из США. Один из них скончался, пишет газета El Sol de Mexico.

Нападение произошло 1 февраля в одном из домов в поселке Виста-Эрмоса неподалеку в районе Акапулько (штат Герреро). Полиция обнаружила на месте преступления тело мужчины и 42-летнего гражданина США с огнестрельными ранениями.

Также в доме были найдены пакеты с предполагаемыми наркотическими веществами и посуда для приготовления наркотиков. Полиция предположила, что этот дом является нарколабораторией.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в мексиканском городе Монтеррей в караоке-баре погиб гражданин Южной Кореи. Его тело было возвращено родственникам без внутренних органов.

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