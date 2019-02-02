В Кургане разбираются с «обмороженной и отравленной» девочкой

Курган, , 10:05 — REGNUM Курганских медиков и полицейских в СМИ и социальных сетях обвинили в неоказании помощи несовершеннолетней, находящейся в опасности. Данная информация не соответствует действительности, заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Курганской области.

В одном из уральских СМИ прошло сообщение, что в Кургане скорая помощь и полиция в 30-градусный мороз якобы отказались приехать по вызову к девочке-подростку, которой стало плохо на улице ранним утром 28 января 2019 года. О спасении замерзающего ребёнка прессе рассказала женщина, проезжавшая вместе с мужем мимо и увидевшая лежащую на обочине девочку.

По словам спасителей, у подростка побелела правая щека, а пальцы на руках были скручены от мороза.

«Садиться к нам в машину девочка наотрез отказалась. Сказала, что зовут ее Ульяна и она отравилась», — сообщили журналистам супруги.

Спасители вызвали скорую помощь, муж поехал на работу — с ребёнком осталась женщина. По её словам, неотложка прибыла на место лишь через 50 минут. Не спешил на место происшествия якобы и наряд полицейских, которым также сообщили о беде.

В пресс-службе УМВД по Курганской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что инцидент, действительно, был. Но рассказ возмущённой курганки опровергли.

«28 января около 3:00 часов жительница города Кургана обнаружила в подъезде несовершеннолетнюю и передала ее сотрудникам полиции. Инспектором по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по Кургану при общении с девочкой установлено, что подросток в ночное время находилась в подъезде, так как ушёл из дома из-за конфликта с родителями», — звучит официальная версия.

Полицейские акцентируют: информация об отравлении и обморожении подростка не соответствует действительности. Девочка оставалась в отделении полиции до установления данных о её родителях, а потом была помещена в социально-реабилитационный центр.

На данный момент полицейскими выясняются все обстоятельства, послужившие причиной нахождения несовершеннолетней в опасной ситуации.

В департаменте здравоохранения Курганской области ситуацию не комментируют.