Сухогруз под флагом Монголии снят с мели на реке Дон

Ростов-на-Дону, , 10:02 — REGNUM Сухогруз Lev Soldatov, следовавший под флагом Монголии, был снят с мели буксирами в Азовском районе Роствской области. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о посадке судна на мель поступила в региональное ведомство в 10:25 (мск) 1 февраля. Сухогруз Lev Soldatov сел на мель на Елизаветинском перекате реки Дон. Судно двигалось по маршруту нейтральные воды Черного моря — порт «Ростов-на-Дону» для загрузки в порту.

При посадке на мель судно находилось за пределами судового хода и ограничений для судоходства не возникло.

Для помощи судну и снятия его с мели были направлены два буксира. Снятие с мели было осуществлено в 06:15 (мск) 2 февраля. Погибших и пострадавших нет, угрозы загрязнения окружающей среды нет.

В данное время сухогруз следует в порт назначения в городе Ростове-на-Дону для загрузки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о посадке на мель сухогруза Lev Soldatov, которое произошло, по предварительным данным, из-за ошибки в судовождении.

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