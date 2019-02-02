Кандидат в президенты Украины подвергся нападению

Бердянск, Украина, , 09:49 — REGNUM Кандидат на пост президента Украины от фракции «Оппозиционный блок — партия мира и развития» Александр Вилкула подвергся нападению в городе Бердянске. Об этом политик сообщил в своём аккаунте в соцсети Facebook.

Нападение произошло возле дома культуры «Софит» в Бердянске, где была запланирована встреча кандидата в президенты Украины с избирателями. Неизвестный мужчина облил Александра Вилкулу зелёнкой, в результате чего политик получил ожог роговицы глаза.

Нападавший был задержан, его личность установлена. Это оказался житель Бердянска 1985 года рождения.

Сам Вилкула обвинил в произошедшем действующие власти Украины. По его мнению, СБУ получила приказ организовывать подобные нападения в ходе предвыборной кампании через подконтрольных ей радикалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жалобах другого кандидата на пост президента Украины, Юлии Тимошенко, на преследования со стороны неких «мобильных групп». Об этом заявил министр МВД Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, подобные же жалобы поступили и от кандидата в президенты Анатолия Гриценко, сообщившего, что некие «мобильные группы» ездят за ним .

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