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В Иране террористы атаковали один из региональных штабов КСИР

Происшествия

Есть жертвы

Тегеран, 2 февраля 2019, 09:19 — REGNUM  Террористы атаковали штаб Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в городе Никшехер в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает агентство Fars.

Уточняется, что атаке террористов подвергся штаб сил мобилизации Корпуса стражей исламской революции. По меньшей мере один военный КСИР погиб в результате нападения, ещё пятеро получили ранения.

Напомним, Корпус стражей исламской революции — это отдельная военная структура в Иране, которая подчиняется Верховному лидеру Ирана (рахбару). КСИР имеет собственные сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы. Также в состав КСИР входят отряды спецназа «Кудс» и структуры массового народного ополчения «Басидж».

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