Появилось видео прорыва дамбы в Бразилии

Бразилиа, , 09:04 — REGNUM В сети интернет появилось видео момента прорыва дамбы в Бразилии, в результате чего погибли по меньшей мере 115 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прорыв дамбы произошел произошел на юго-востоке Бразилии в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс на минувшей неделе. Эта дамба, возведенная бразильской горнодобывающей компанией Vale, сдерживала воду с отходами металлургической промышленности.

Сирены тревоги в момент прорыва дамбы не сработали, этим и объясняется большое количество жертв. На данный момент известно, что погибли 115 человек. Ещё 248 человек числятся пропавшими без вести.

На кадрах видно, как большой участкой земляной дамбы прорывают мощные потоки воды и жидкой грязи. Близлежащие постройки и инфраструктура сразу же оказываются затопленными.

В компании Vale заявили, что они используют как минимум 10 аналогичных дамб и теперь хотят отказаться от их эксплуатации по соображениям безопасности.

https://twitter.com/eha_news/status/1091380199260868608