Деревянная церковь сгорела в Иркутской области

Иркутск, , 09:09 — REGNUM Церковь христиан-баптистов сгорела в городе Шелехов Иркутской области, жертв и пострадавших нет. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, возгорание произошло в электрощитовой в подвале храма, двухэтажного деревянного дома. Возгорание обнаружил сторож, который, по его словам, спустился в подвал после срабатывания пожарной сигнализации и увидел искрящую электрощитовую.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 02:58 по местному времени (21:58 мск). В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 10 человек личного состава.

Пожар был ликвидирован в 03:17 по местному времени. Жертв и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 300 кв. метров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупном пожаре в Ставропольском крае на территории мебельного цеха. Пощадь пожара составила 250 кв. метров. В результате пожара никто не пострадал.

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