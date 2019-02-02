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Кубинские учены не подтвердили информацию о падении второго метеорита

Происшествия

Осколки одного метеорита упали на территории западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио

Кубинские учены не подтвердили информацию о падении второго метеорита
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Метеориты на пути к Земле

Гавана, 2 февраля 2019, 08:36 — REGNUM  Кубинские ученые заявили, что следов падения второго метеорита в районе города Матансас обнаружено не было. Об этом накануне, 1 февраля, пишет кубинская газета Granma.

Напомним, накануне стало известно, что на западе Кубы в провинции Пинар-дель-Рио прогремел странный мощный взрыв. Сперва сообщалось об авиакатастрофе, но затем стали поступать сообщения о падении метеорита.

Позднее министерство науки, технологии и окружающей среды Кубы (CITMA) заявила, что действительно, над Островом Свободы пролетел метеорит. Космическое тело пронзило небо в виде огненного шара и разорвалось на множество осколков, которые упали в районе провинции Пинар-дель-Рио.

Поступали также сообщения, что ещё один метеорит упал в районе города Матансас. Но в итоге эта информация не подтвердилась.

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