Скандал в ЕС: нелегальная польская скотобойня продавала мясо больных коров

Варшава, , 08:27 — REGNUM Новый мясной скандал сотрясает Европу: тысячи больных животных были забиты на одной из нелегальных боен в Польше, после чего их мясо было продано в другие страны, пишет газета Kronen Zeitung.

Группа репортеров польского телеканала TVN24 провела свое расследование и выяснила, что на одной из боен в Мазовецком воеводстве забивали больных, страдающих от переломов, опухолей и других различных заболеваний коров. Иногда на разделку привозили уже мертвых животных. По словам руководителя главного ветеринарного управления Польши Павла Немчука, незаконная разделка туш проводилась по ночам, в отсутствие контроля со стороны ветеринаров.

Мясо больных животных перемешивали с мясом здоровых и отправляли на рынок с необходимой документацией. Всего таким образом было продано 9,5 т мяса, две трети из них попали в страны Европейского союза.

По данным Европейской комиссии, мясо больных коров попало в 13 стран: в Польшу, Германию, Францию, Испанию, Эстонию, Финляндию, Венгрию, Латвию, Литву, Румынию, Словакию, Швецию и Португалию. Мясо попало на рынки, в рестораны и даже в школьные столовые.

Как сообщила пресс-служба Европейской комиссии, 4 февраля в Польшу отправятся инспекторы из Брюсселя для оценки ситуации. Власти Польши изъяли с рынка некачественное мясо и объявили, что усилят контроль за скотобойнями.

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