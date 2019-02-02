Синоптики предупреждают о гололедице в Москве 2 февраля

Москва, , 07:54 — REGNUM Температура воздуха в российской столице 2 февраля составит от — 1 до +1° C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют выпадение небольших осадков. Утром местами ожидается туман и гололедица.

Ожидается преимущественно юго-восточный ветер 1−6 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля пресс-служба ГУ МЧС по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных дорожных условиях. Ожидается, что до полудня 2 февраля движение по дорогам Москвы будет осложнено гололёдом и туманом, ограничивающим видимость 500 метрами.

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