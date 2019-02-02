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Синоптики предупреждают о гололедице в Москве 2 февраля

Происшествия

Туман и гололедица сохранятся на дорогах Москвы до полудня

Синоптики предупреждают о гололедице в Москве 2 февраля
Дарья Антонова © ИА REGNUM
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Москва, 2 февраля 2019, 07:54 — REGNUM  Температура воздуха в российской столице 2 февраля составит от — 1 до +1° C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики прогнозируют выпадение небольших осадков. Утром местами ожидается туман и гололедица.

Ожидается преимущественно юго-восточный ветер 1−6 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 февраля пресс-служба ГУ МЧС по Москве предупредило жителей столицы о неблагоприятных дорожных условиях. Ожидается, что до полудня 2 февраля движение по дорогам Москвы будет осложнено гололёдом и туманом, ограничивающим видимость 500 метрами.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС предупреждает Москву о тумане и гололедице

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