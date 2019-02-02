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Рэпер 6ix9ine признан виновным в ряде преступлений

Происшествия

Также популярный артист из США объявил о своем согласии на сотрудничество со следствием

Нью-Йорк, США, 2 февраля 2019, 07:36 — REGNUM  Свою вину по девяти пунктам обвинения в связи со своим участием в преступной группировке из Нью-Йорка Nine Trey признал в суде популярный американский исполнитель в стиле рэп Даниэль Эрнандес известный под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, сообщает 1 февраля The Washington Post.

Также популярный рэпер из США объявил о своем согласии на сотрудничество со следствием.

Кроме этого Эрнандес признался в том, что он вступил в банду Nine Trey осенью 2017 года и участвовал в грабежах, распространял героин, а также для повышения своего статуса в банде оплатил убийство члена банды-конкурента.

Как заявил сам подсудимый на суде, он знал, что эти его действия были незаконными и неправильными и принес свои извинения всем, кто от них пострадал.

Отметим, в настоящий момент дата вынесения Даниэлю Эрнандесу неизвестна, однако известно, что ему грозит пожизненное тюремное заключение. При этом на приговор может оказать влияние то, что подсудимый согласился на сотрудничество со следствием.

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