СМИ сообщили о погибших при пожаре в Буэнос-Айресе

Буэнос-Айрес, , 07:33 — REGNUM В результате пожара в многоэтажном здании в центре Буэнос-Айреса погибло два человека. Об этом сообщает газета La Nacion.

Пожар в 28-этажном здании, расположенном в центре аргентинской столицы, начался 1 февраля в 16:30 по местному времени. Возгорание началось на пятом этаже, эту часть здания занимает отель Las Naciones.

Местное издание со ссылкой на полицейские источники сообщает, что пожар унёс жизни двоих человек: 55-летней женщины, погибшей от отравления угарными газами, и 31-летней сотрудницы полиции, получившей ожоги при оказании помощи людям, оставшимся в горящем здании.

Также сообщается, что ещё четыре человека находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии местной больницы. Общее количество людей, пострадавших при пожаре в отеле, превышает 100 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля представитель медицинской службы Буэнос-Айреса Оскар Балькарсе сообщил, что в местные больницы было госпитализировано 52 человека, пострадавших при пожаре.

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