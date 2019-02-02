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TeleSur: «Мощный взрыв» на Кубе — падение метеорита

Происшествия

Первыми о происшествии рассказали местные жители

Гавана, 2 февраля 2019, 07:28 — REGNUM  «Мощный взрыв» в западной провинции Кубы Пинар-дель-Рио действительно был падением метеорита. Это подтвердило министерство науки, технологий и окружающей среды Кубы, передает канал TeleSur.

В сообщении министерства говорится, что на месте падение метеорита в муниципалитете Виньялес провели расследование специалисты нескольких учреждений, том числе Института геофизики и астрономии, местного метеорологического центра.

Падение метеорита произошло в Долине Виньялес неподалеку от местной достопримечательности — «Доисторической фрески» — картины с изображением древних животных и людей на откосе скалы высотой 120 м.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля о мощном взрыве и дыме первыми сообщили местные жители. Пользователи соцсетей опубликовали фотографии найденных осколков метеорита.

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